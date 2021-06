A Piacenza contagi in costante calo. In regione numeri da zona bianca

Sono 59 le nuove diagnosi da Covid registrate nella settimana tra il 24 e il 30 maggio nella nostra provincia: un numero così limitato di casi non si registrava dall’inizio dello scorso settembre. E’ quanto comunica l’Ausl, nel consueto bilancio settimanale della pandemia.

I nuovi positivi per 100mila abitanti sono 21, con un calo del 43,8% rispetto ai sette giorni precedenti; in regione sono 36 (-35,1%) e in Italia 40 (-28%): a livello locale, dunque, si riconfermano i numeri da zona bianca.

I tamponi eseguiti sono stati 8.738: scende anche la percentuale di nuovi positivi rispetto ai test fatti (che passa dall’1,1% della settimana precedente allo 0,7% di questa settimana).

IL REPORT SETTIMANALE DELL’AUSL DI PIACENZA

CASE DI RIPOSO – Per la terza settimana consecutiva non si registrano nuove diagnosi nelle Cra, né tra gli ospiti né tra gli operatori.

FASCE D’ETA’ – Per quanto riguarda le fasce d’età, diminuiscono i casi tra gli 0 e i 17 anni (che passano dal 33% al 20,3) mentre aumentano quelli delle persone tra 41 e 64 anni (che salgono dal 28% al 47,5%).

Si riducono le persone in quarantena e isolamento: da 970 scendono a 654.

RICOVERI – La situazione in ospedale presenta ancora numeri davvero molto contenuti: la media giornaliera degli accessi di pazienti c

Covid in pronto soccorso è 2. I ricoveri erano 19 nella giornata del 30 maggio.

VACCINI – Sul fronte della vaccinazioni, le dosi somministrate a Piacenza raggiungono quota 176.019. Gli assistiti con almeno una dose sono 106.872. La percentuale dei vaccinati sugli assistiti è del 37,8%. Per la fascia tra i 40-49 anni (nati dal 1972 al 1981), sono state finora 13.100 le candidature inserite nel portale regionale. Queste persone riceveranno a breve un sms con le istruzioni per prenotare la vaccinazione a partire dal 3 giugno.