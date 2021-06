Via Castagna, riqualificati i marciapiedi. Eliminate le barriere architettoniche

Si è concluso l’intervento di manutenzione e riqualificazione dei marciapiedi di via Castagna, in zona Belvedere a Piacenza. I lavori hanno interessato la sostituzione di oltre 900 metri quadri di pavimentazione nei pressi dell’intersezione di Via Castagna con le vie Arrigoni e Casella. I marciapiedi sono stati inoltre abbassati in 4 zone, consentendo di eliminare le barriere architettoniche presenti e di accedere in sicurezza agli attraversamenti pedonali.

“Si tratta del primo di una serie di interventi analoghi che abbiamo previsto di realizzare nelle prossime settimane per sistemare i tratti più ammalorati dei marciapiedi di questa zona della città”, commenta l’assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi, che aggiunge: “Con la sistemazione della pavimentazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche restituiamo i marciapiedi alla perfetta fruizione, aumentando la sicurezza e il decoro”.

La sistemazione dei marciapiedi prosegue con l’intervento in via Cristalli, dove i lavori previsti saranno conclusi già entro la giornata di oggi, martedì 1 giugno.