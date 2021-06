Ciclopedonale tra via Emilia Parmense e via Mafalda di Savoia, restyling concluso

Si è concluso nei giorni scorsi l’intervento di sistemazione della pavimentazione di un tratto di pista ciclo pedonale lungo la Via Emilia Parmense. Il tratto, della lunghezza di circa 240 metri e una superficie di circa 980 metri quadri, costeggia il muro confinante con l’area militare, nei pressi dell’intersezione di Via Emilia con via Mafalda di Savoia.

“E’ un importante collegamento ciclopedonale dalla zona verso Montale all’Università e alla città ed era particolarmente atteso e richiesto dai cittadini – commenta Marco Tassi, assessore ai Lavori Pubblici –. Parallelamente ai progetti di riqualificazione delle strade cittadine, stiamo procedendo anche con gli interventi su piste ciclabili e marciapiedi, con l’obiettivo di aumentare la fruibilità, il decoro e la sicurezza della città”.

In questo senso stanno procedendo gli interventi di riqualificazione sui marciapiedi della zona del Belvedere. Dopo via Castagna e Via Bozzini, sono in corso di completamento i lavori in Via Arrigoni e via Puccini.