Rissa al bar di via Emilia Parmense: sospensione della licenza per dieci giorni

Il questore di Piacenza ha sospeso per dieci giorni la licenza di un bar in via Emilia Parmense, a seguito di fatti accaduti durante lo scorso fine settimana.

Si tratta del locale in cui si era scatenata una rissa e a seguito del quale erano state denunciate all’autorità giudiziaria tre persone ritenute responsabili di rissa aggravata e lesioni, sottoposte anche alla misura di prevenzione del “Daspo Willy” da parte del Questore di Piacenza.

Dagli accertamenti è emerso che la rissa era iniziata all’interno del locale per poi proseguire all’esterno, e che il locale era frequentato da persone con precedenti penali e di polizia. Da qui la decisione del Questore di sospendere la licenza del bar per dieci giorni, in applicazione dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con l’obiettivo di impedire il protrarsi di situazioni di pericolosità sociale, per tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini.

