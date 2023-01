Via Emilia Parmense, uomo accoltellato dopo la lite fuori da un locale

Grave episodio nella notte a Piacenza. Un uomo è stato ferito da una coltellata al termine di un litigio.

Il diverbio tra i due uomini stranieri è nato all’esterno di un bar attorno alle 5, il titolare del locale ha cercato di dividerli ma è stato colpito da una bottigliata ed è rimasto ferito.

I contorni della vicenda non sono ancora chiarire, ma ad un certo punto un uomo è stato colpito con un coltello ed è rimasto ferito. E’ poi salito in macchina e ha percorso via Emilia Parmense ma dopo poco ha accostato ed è stato soccorso. L’uomo di origini straniere si trova in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’aggressore si è dileguato. Del caso si sta occupando la polizia.