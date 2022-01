Accoltellamento in piazza: confermata la perizia psichiatrica per l’aggressore

Sarà sottoposto a perizia psichiatrica Hissam Abdul Mahmud e sarà valutata la sua capacità d’intendere e di volere al momento del fatto e la sua capacità di rimanere in giudizio. Mahmud era stato arrestato la notte di Halloween per aver accoltellato, a una natica, in piazza Cavalli a Piacenza, un netturbino e per aver ferito poco prima un poliziotto. Deve rispondere della pesante accusa di tentato omicidio. Nei giorni successivi all’arresto, nel carcere delle Novate, Mahmud si era reso protagonista di vari episodi di intemperanza e nell’ultimo episodio si era inferto gravissime lesioni. Era stato ricoverato all’ospedale. L’altro giorno per l’incidente probatorio, si è presentato in tribunale, sofferente e con vistose medicazioni. In aula c’era il giudice Luca Miani, il pm Emilio Pisante, l’avvocato difensore Alessandro Zanelli. È stato nominato dal giudice il dottor Corrado Cappa che si occuperà della perizia psichiatrica sul detenuto.

