Lavori pubblici a Quarto, conclusa la riqualificazione di Strada Regina

Sono terminati i lavori di sistemazione della pavimentazione stradale su alcuni tratti di Strada Regina, su cui a breve verrà tracciata la segnaletica orizzontale. Il primo tratto interessato è nel centro abitato di Quarto, dall’intersezione di Strada Regina con la Strada Statale 45 fino al civico 45 nei pressi dei giardini pubblici, per una lunghezza di circa 430 metri e una superficie di circa 3200 metri quadri.

Il secondo tratto si trova in località Cà Calciati ed è pari a una lunghezza di circa 300 metri, con una superficie complessiva di 1400 metri quadri.

“Erano interventi particolarmente attesi dagli abitanti della frazione – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – perché la strada, proprio all’interno del centro abitato, si trovava da anni in stato di progressivo ammaloramento. In questo modo viene restituita alla migliore fruizione e riqualificata anche da un punto di vista del decoro. E’ un altro intervento che risponde concretamente alle esigenze dei piacentini e che riqualifica le nostre frazioni, che per troppo tempo sono state abbandonate e su cui stiamo lavorando con la massima attenzione”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà