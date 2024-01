La Telema chiede di ampliarsi: “O sposteremo la sede lontano da Quarto”

La Telema chiede di ampliare la sede di Quarto dove dal 1975 progetta e produce resistenze elettriche di potenza in acciaio inossidabile. E lo fa mettendo in chiaro che, “data l’assenza di possibilità differenti, l’unica reale alternativa sarebbe la delocalizzazione dell’intera azienda in altri ambiti territoriali”. Si tratta, in sostanza, di consentire all’attuale sede, con apposita variante urbanistica, di espandersi nell’adiacente campo agricolo, di proprietà della stessa Telema, su cui realizzare uno stabilimento produttivo di 5mila metri quadrati e una palazzina di 350 mq per uffici e servizi generali.

