Ciclabile fino a Quarto, bando regionale da oltre un milione per Gossolengo

Oltre un milione di euro per coprire la distanza di tre chilometri che separa Gossolengo da Quarto, dalla zona artigianale del capoluogo al cimitero della frazione: così l’amministrazione comunale “sogna” la tanto attesa pista ciclabile e pedonale che possa collegare in maniera sicura le due località. Anche Gossolengo, infatti, ha partecipato al bando regionale dedicato alla realizzazione di questi percorsi per la mobilità dolce, nella speranza che ora il progetto realizzato e firmato dall’ufficio tecnico comunale venga finanziato.

In base al progetto di fattibilità approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale, il tracciato va a ricadere quasi totalmente su proprietà private.

