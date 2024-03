La comunità di Gossolengo si sta distinguendo sempre più per la grande generosità.

In prima fila ci sono due realtà storiche come l’Auser e la Pro Loco, che si sono unite nel segno del volontariato in favore dell’associazione “Club Rio Torto” di Castel San Giovanni, dove i ragazzi con situazioni svantaggiate e diversamente abili, attraverso progetti mirati, vengono messi in contatto con la natura imparando a prendersi cura dell’ambiente, in un percorso in cui si “allevano” emozioni.

Il tutto è partito quasi per gioco: un“semplice” cittadino, Luca Chiesa, ha organizzato il suo compleanno al circolo Auser di Gossolengo. Al termine, ha deciso di devolvere parte dei soldi ricevuti in regalo proprio al “Club Rio Torto”, associazione che sostiene da tempo.

Il gesto non è passato inosservato, anzi ha innescato una catena virtuosa: Alessandra Dordoni, in qualità di consigliera Auser, si è attivata per una raccolta fondi solidale coinvolgendo anche Michele Romanini, presidente della Pro Loco.

L’occasione si è presentata durante un’altra cena organizzata al circolo Auser, questa volta con protagonisti i giovani calciatori del Gossolengo Pittolo Under 17: anche in questo caso, i volontari Auser hanno deciso di consegnare l’incasso a Luigi Fiori dell’associazione Rio Torto.

A questo importo si è aggiunto anche un contributo generoso dei volontari della Pro Loco, che hanno voluto supportare questa iniziativa.

“Ancora una volta – commentano i protagonisti – Auser e Pro Loco di Gossolengo hanno dimostrato sensibilità e disponibilità verso importanti tematiche sociali, in particolare riferite alle persone fragili. Questo gesto, unito ad altri già effettuati in passato, evidenzia come l’opera dei volontari non si limiti a momenti di condivisione, come possono essere le feste in piazza organizzate nel periodo estivo, ma è ben più profonda e significativa”.