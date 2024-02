Gossolengo, in arrivo nove telecamere per la sicurezza del territorio comunale

Sono in arrivo a Gossolengo nove telecamere, le prime mai posizionate dal Comune sul territorio comunale: nei giorni scorsi è stata effettuata la gara per i lavori di installazione degli “occhi elettronici”, con l’affidamento alla società Metronotte Piacenza. Il provvedimento è la conseguenza dello stanziamento di 65mila euro da parte dell’amministrazione, che a fine anno ha utilizzato così parte dell’avanzo di bilancio.

Le nuove telecamere si vanno a sommare alle tre che proprio di recente sono già state posizionate dall’Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta agli accessi del paese e delle frazioni: una si trova nei pressi della rotatoria accanto alla chiesa di San Quintino, una all’ingresso del paese in località Partitore e una terza all’ingresso della frazione di Settima. Le altre nove telecamere che presto saranno posizionate dal Comune, invece, si limiteranno a fornire una visione “ambientale” di quello che accade in paese: potranno essere utilizzate, ad esempio, per scoraggiare atti vandalici o tenere monitorati alcuni punti sensibili dal punto di vista della viabilità Cinque telecamere saranno posizionate nel capoluogo, altre due finiranno a Settima e ulteriori due saranno installate a Quarto.