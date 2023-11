Attività e laboratori, successo per l’open day alla Primaria di Quarto. Previsto il bis

Successo per l’open day presso la Scuola primaria di Quarto organizzato dalle maestre in collaborazione con le famiglie dei bambini frequentanti. La dirigente scolastica Antaldi, il sindaco di Gossolengo Balestrieri e alcuni assessori hanno dato il benvenuto e l’avvio alle attività organizzate in questa giornata che si è concretizzata in una festa per bambini ed adulti. Complice la bella giornata, le famiglie dei bambini hanno potuto visitare la Scuola ed i due locali che sono stati rinnovati da insegnanti e famiglie.

Per i bambini della scuola e per i futuri iscritti tanti laboratori didattici distribuiti all’interno delle aule. Le maestre inoltre hanno illustrato l’offerta formativa didattica, e le nuove proposte che saranno avviate già durante il corso di quest’anno scolastico, raccogliendo già 15 interessi di iscrizione per il nuovo anno. Alla fine della visita e dei laboratori poi grande festa per tutti. La Scuola di Quarto prevede già di fare il “bis” dell’open day durante il mese di gennaio, in vista le iscrizioni per l’anno scolastico 2024 2025.

