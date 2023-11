Giornata mondiale del diabete, domani open day e screening gratuiti

Domani ricorre la Giornata mondiale del diabete, per l’occasione il reparto diretto da Maurizio Bianco organizza un’open day rivolto alla cittadinanza che consentirà di partecipare a uno screening, con accesso libero dalle 15.30 alle 18, e di vedere i nuovi spazi dedicati alle attività, che da qualche mese hanno sede nella Casa della salute e di comunità di piazzale Milano a Piacenza.

All’interno degli ambulatori di Diabetologia, verranno eseguiti controlli della glicemia sul sangue capillare e valutazioni del rischio di contrarre diabete di tipo 2 attraverso un breve questionario (diabetes risk score). Inoltre, saranno presenti medici, dietiste, psicologo e personale infermieristico del team per fornire informazioni e consigli utili per la prevenzione e per la cura di questa patologia, che ormai ha assunto proporzioni davvero preoccupanti. L’associazione Diabetici di Piacenza sarà presente con un banchetto informativo all’ingresso della Casa della salute e di comunità a piazzale Milano, per distribuire durante la giornata materiale informativo e rispondere ai dubbi dei cittadini.