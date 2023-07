A Piacenza convegno sulle patologie cardiache infantili: “Prevenzione fondamentale”

“Chi ti ama, ti protegge”. Parte da questa premessa l’incontro organizzato nella sala consigliare della Provincia di Piacenza, promosso dal comitato “Difesa minori”. Un progetto nato dalla volontà di promuovere attività di prevenzione e di screening cardiaco già dalla fascia d’età dai zero ai quattordici anni. “Attività che risultano un’esigenza visto l’incremento a livello europeo di patologie subdole e particolarmente inabilitanti come le pericarditi e le miocarditi” precisa Domenico Liberati, presidente del comitato organizzatore che porta il dibattitto sull’insorgenza di malattie cardiache e sulla salute dei più giovani in tutto il Paese.

“Miocarditi e pericarditi hanno subito una crescita repentina nell’ultimo triennio, per questo risulta fondamentale continuare a investire in una sorveglianza di tipo attivo, non aspettando che i pazienti arrivino in ospedale – sottolinea Liberati -. Senza creare inutili allarmismi bisogna ricordare che secondo i dati EuroMoMo, elaborati in 29 stati, la mortalità infantile dovuta a queste patologie è aumentata”. Complicato spiegarne il motivo, ci hanno provato il cardiologo Alessandro Capucci, la presidente di Progetto Vita Daniela Aschieri, il pediatra Giacomo Biasucci e la collega e professoressa universitaria Susanna Esposito. Con loro, la presidente della Provincia Monica Patelli e il consigliere della regione Abruzzo Marco Cipolletti.

“I dati EuroMomo evidenziano un aumento della mortalità tra i giovani nella fascia d’età 0-14 anni dal 2021 al 2023 – le parole di Capucci -. Allo stesso tempo viene riportato un aumento di miocarditi, proponiamo quindi una sorveglianza attiva, evitando allarmismi anche perchè soprattutto a riguardo delle miocarditi le percentuali, seppur in aumento, sono basse e curabili”.

“A Piacenza non si è riscontrato nessun aumento di decessi nella stessa fascia d’età presa in considerazione dallo studio europeo – commenta Biasucci -. In ambito pediatrico abbiamo messo in atto molte azioni preventive, fondamentali per intercettare in tempi utili lo sviluppo di patologie che se non curate in tempo diventano pericolose”

Daniela Aschieri, primario di Cardiologia all’Ausl di Piacenza e presidente di Progetto Vita, preme sull’importanza della prevenzione: “Avere chiara la situazione del profilo cardiovascolare dei bambini e investire in esami di prevenzione è fondamentale, Progetto Vita opera da sempre in quest’ottica, non ci dobbiamo mai dimenticare dell’importanza di screening e azioni di prevenzione”. “Le miocardite possono essere provocate da infezioni virali come il SarsCovid2 e l’influenza – conclude Esposito -, in questo caso il tema della vaccinazione è da prendere in considerazione per evitare situazioni di tipo degenerativo”.