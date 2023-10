“Io non rischio”: operatori e mezzi di Protezione civile sul Facsal per sensibilizzare

“Conoscere i rischi e le buone pratiche di autoprotezione”. È tutto pronto per l’avvio della campagna nazionale di sensibilizzazione che porterà nelle piazze italiane centinaia tra volontari e operatori di protezione civile. Sabato 14 ottobre il Dipartimento nazionale di Protezione Civile promuove e realizza per il tredicesimo anno di fila la campagna “Io non rischio”, dedicata alla cultura della prevenzione dei rischi, che coinvolgerà oltre seicento comuni e ottocento organizzazioni.

Si tratta della più importante e diffusa iniziativa nazionale di comunicazione ed informazione alla popolazione in tema di prevenzione dei rischi e di diffusione di buone pratiche di protezione civile. “Il progetto mira a stimolare il ruolo attivo della comunità nella consapevolezza guidato dal volontariato di protezione civile” spiegano i promotori. L’edizione di quest’anno sarà organizzata lungo il Pubblico passeggio dove oltre alle attività proposte da volontari e operatori ci sarà l’esposizione dei mezzi a disposizione della Protezione civile di Piacenza.