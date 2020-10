Via Castello, verso la fase sei della riqualificazione. Limitazioni al traffico

Proseguono i lavori di riqualificazione in via Castello a Piacenza, dove è in corso la quinta fase del cantiere, con senso unico di marcia – da viale Malta verso piazza Borgo – nei tratti compresi tra viale Malta e via Somaglia, vicolo Asse e piazza Borgo.

E’ inoltre in vigore il limite massimo di 30 km orari nelle aree non interessate dai lavori, così come nel tratto tra viale Malta e il civico 53 di via Castello (accesso alla sede della Polizia Stradale), così come tra via Asse e piazza Borgo. Tra l’intersezione con via San Bernardo e via Asse è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, nonché il divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi della Polizia Stradale che possono circolare, tra il civico 53 e via San Bernardo, in entrambi i sensi di marcia.

Nel tratto tra via Somaglia (esclusa l’intersezione) e via San Bernardo (incrocio incluso) possono invece transitare i residenti e i mezzi autorizzati, in entrambe le direzioni, mentre vale per tutti il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree delimitate dall’apposita segnaletica. I veicoli non in possesso del permesso per la Ztl, provenienti da viale Beverora, giunti in via Castello da vicolo Asse hanno l’obbligo di svolta a destra, con autorizzazione a transitare nel tratto a traffico limitato tra via Asse e via Campagna, passando per piazza Borgo. Contestualmente, in via San Bernardo e via Coglialegna il transito è permesso ai soli residenti e titolari di mezzi autorizzati, in entrambi i sensi di marcia, mentre in vicolo San Matteo vige il divieto di circolazione per tutti i veicoli.

A partire da mercoledì 21 ottobre e per un periodo di circa 21 giorni – salvo proroghe dovute ad avverse condizioni meteo – avrà inizio la fase 6 dell’intervento, che renderà necessario, in via Asse, il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli e il divieto di circolazione, esclusi i soli residenti e mezzi autorizzati, che potranno transitare in entrambi i sensi di marcia. In via Castello, contestualmente, sarà confermato il limite di velocità di 30 km orari nelle aree non interessate dal cantiere, nonché nel tratto compreso tra viale Malta e il civico 30 (nei pressi dell’intersezione con via Asse). Nel tratto di via Castello compreso tra viale Malta e via Coglialegna sarà in vigore – così come negli spazi non interessati dai lavori – il senso unico con direzione consentita verso piazza Borgo.

Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto compreso tra l’intersezione con via Coglialegna e piazza Borgo, mentre tra il civico 30 (nei pressi di via Asse) e piazza Borgo sarà vietata la circolazione per tutti i veicoli. I residenti e i mezzi autorizzati potranno transitare unicamente tra il civico 30 e l’intersezione – esclusa – con via Coglialegna, circolando in entrambi i sensi di marcia.