Boato nella notte, crolla un tetto della ex caserma De Sonnaz. Nessuno all’interno

Una porzione di tetto della vecchia caserma De Sonnaz di via Castello a Piacenza è crollata verso le 3.30 di lunedì 3 luglio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i carabinieri e le guardie giurate Sicuritalia. In un primo momento si era temuto che all’interno potessero esserci dei senza tetto, ma in seguito a una ispezione nessuna persona era presente o è rimasta ferita.

La struttura ha riportato danni strutturali e le verifiche si sono estese alla ricerca di eventuali danni agli edifici limitrofi.

