Un anonimo benefattore dona un camion ai volontari della onlus “Carrello solidale”

I volontari della onlus “Carrello solidale” hanno ricevuto in dono un nuovo camion. Un anonimo benefattore si è accollato quasi per intero, tramite la fondazione Akuma di Milano, i 28mila euro necessari all’acquisto del mezzo. Alla fine dello scorso anno il Carrello aveva lanciato un appello, tramite Libertà, per reperire nuovi volontari.

“Dopo qualche giorno – dice il presidente Donato Capuano – mi contattò una persona di Castel San Giovanni dicendomi che non poteva aiutarci fisicamente ma che volentieri avrebbe dato un contributo per sostenerci nelle nostre spese”.

Il contributo si è rivelato essere provvidenziale e molto sostanzioso. “Nello stesso periodo – dice ancora Capuano – il vecchio camion aveva iniziato a dare segni di inaffidabilità”. Dal 2012 al 2020 il Carrello ha raccolto e distribuiti 262 tonnellate di alimenti, pari a 8 tir. I volontari aiutano una media di 300 famiglie ogni mese a cui distribuiscono borse contenenti generi di prima necessità.