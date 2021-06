Cerignale, oltre novant’anni di vita in poster: i residenti nella mostra di Ada Anselmi

C’è la vita a passo di vanga, la vita che si arrangia, conserva e non butta, e che ha la forma dei solchi nella terra e nelle mani. Appesa ai muri di Cerignale, c’è formato poster la vita di chi ha intrecciato in oltre novant’anni migliaia e migliaia di tortelli, e quella di chi non se n’è mai andato, e ancora di chi non ha mai fatto una vacanza, di chi non ha il telefonino ma si chiama ancora da un balcone all’altro. Così gli abitanti di Cerignale sono diventati opere d’arte, sono finiti in quadro: ventisette ritratti, da domenica alle ore 15, saranno ufficialmente esposti fino al 30 settembre nella mostra a cielo aperto dell’artista Ada Anselmi, di professione fotografa. La mostra è stata organizzata con il Comune, la Fondazione di Piacenza e Vigevano e la Pro loco.

