L’Arma dei carabinieri compie 207 anni. “A Piacenza in aumento le truffe online”

Furti in calo e truffe online in aumento. E’ il quadro tratteggiato oggi, in occasione del 207esimo compleanno dell’Arma dei carabinieri, dal comandante provinciale Paolo Abrate.

La cerimonia si è svolta in maniera sobria, alla presenza del prefetto Daniela Lupo. I rappresentati delle istituzioni hanno deposto una corona di fiori sulla lapide di Paride Biselli, a cui è intitolata la caserma di Piacenza.

“E’ stato un anno complicato, in cui gli stili di vita si sono trasformati – interviene il comandante Abrate – dietro le mascherine, per restare vicini ai cittadini, abbiamo imparato a sorridere con gli occhi. In seguito al coprifuoco e alle misure restrittive anti-Covid, c’è stata una contrazione dei furti, ma il fenomeno dello spaccio è rimasto stabile e le truffe online sono aumentate, in particolare da parte di organizzazioni criminali straniere. Il nostro personale si sta specializzando proprio nelle indagini su reati telematici”.