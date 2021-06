Covid, contagi sempre in calo: -13,6 per cento. Vaccini quasi a un piacentino su due

A Piacenza calano ancora i nuovi positivi da Covid, ormai ai minimi storici: 51 in totale la scorsa settimana, -13,6 per cento, con un’incidenza di 18 contagi ogni centomila abitanti (ben al di sotto dei 25 registrati in Emilia-Romagna e dei 28 in Italia). Anche i ricoveri ospedalieri dovuti al virus si attestano su livelli bassissimi: 18 pazienti in sette giorni, -25 per cento, in media un accesso al giorno in pronto soccorso.

Ecco riassunta la diffusione della pandemia nel nostro territorio dal 31 maggio al 6 giugno, in base a quanto riportato nel report dell’Ausl di Piacenza. Per la quarta settimana consecutiva, inoltre, nelle case di riposo per anziani le infezioni risultano azzerate, sia tra gli ospiti che tra gli operatori. “Nell’ultima settimana, non abbiamo avuto nessun decesso da Covid. La situazione è sempre più confortante – commenta il direttore generale Luca Baldino – a breve entreremo in zona bianca”.

VACCINI – La copertura vaccinale della popolazione piacentina (over 12) risulta al 47,3 per cento.

Per quanto riguarda la fascia 12-19 anni, l’Ausl ricorda che al momento della vaccinazione la persona minorenne deve essere accompagnata da un genitore o dal tutore legale (altrimenti deve essere compilata un’apposita delega). Inoltre, prima della somministrazione del vaccino, l’accompagnatore deve consegnare il consenso informato, debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori o dal tutore legale, agli operatori della sede vaccinale. “Fino a ieri sera – comunica Baldino – nella fascia dai 12 ai 19 anni, le prenotazioni erano circa 2.500, un livello d’adesione abbastanza basso”. Di seguito, ecco il calendario delle prossime categorie anagrafiche aventi diritto alla vaccinazione:



Ad oggi sono più di cinquemila i cittadini con gravi problemi di mobilità o seguiti in assistenza domiciliare che sono stati vaccinati nelle loro abitazioni. Chi non è stato contattato o ha deciso in seguito di richiedere la vaccinazione a domicilio, può contattare il Cuptel al 800.651.941 e comunicare i propri dati all’operatore: saranno poi gli operatori dell’Ausl a richiamare il cittadino per fissare l’appuntamento.

“A Piacenza – aggiunge il direttore generale dell’Ausl – riusciamo a effettuare circa tremila iniezioni anti-Covid al giorno. A fronte delle nuove consegne, a giugno somministreremo più di 40mila prime dosi, mentre il mese di luglio sarà dedicato ai richiami. Ciò significa che i prossimi appuntamenti per le prime dosi potrebbero essere fissati tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Da giovedì – conclude Baldino – si darà il via alle vaccinazioni per le aziende, gestite dalle associazioni di categoria negli spazi di Piacenza Expo”.

IL REPORT DELL’AUSL DI PIACENZA