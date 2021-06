L’inciviltà non sfugge alle foto-trappole: sei persone multate a Castel San Giovanni

Sei persone sono state sanzionate per importi da 150 a 600 euro perché pizzicate ad abbandonare rifiuti in maniera selvaggia.

In un, caso tre ivoriani residenti in città hanno scaricato un frigorifero lungo via Mulini.

Due italiani, residenti a Pieve Porto Morone, sono invece stati multati per aver lasciato una pila di rifiuti vicino ai cassonetti di Pievetta.

Un castellano è stato invece multato per aver smaltito in maniera impropria cumuli di verde in via Due Giugno.

Gli agenti della polizia locale li hanno identificati grazie all’uso delle fototrappole.