San Polo premia i migliori piccoli studenti con due borse di studio

Borse di studio a San Polo per i migliori studenti che hanno portato a termine i cinque anni della scuola primaria con ottimi risultati. Sono due i premiati, anzi le premiate: si tratta di Viola Fuggetta e Sofia Grazzani della classe quinta di San Polo. I contributi economici “La scuola ti premia” sono stati finanziati totalmente dall’istituto comprensivo “Parini” e sono stati consegnati dalla dirigente Giorgia Antaldi, dalla vicaria di plesso Elena Guarnieri, alla presenza dei docenti, dei genitori e del sindaco di Podenzano Alessandro Piva il quale ha donato alla scuola una bandiera tricolore, nei giorni scorsi. Anche il sindaco ha ricevuto un dono da parte degli studenti: due “sassi del sorriso” dipinti dai ragazzi in occasione della giornata dedicata all’ambiente per far scaturire una riflessione ed un sorriso.

“Un paese vuol dire non essere soli – recita una frase scritta su un sasso -, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”. Ed ancora, nell’altro: “Nel cuore non esiste la tristezza se nel mondo si coltiva pace, felicità, amore”. I due sassi sono stati posti all’ingresso del municipio a Podenzano perché tutti, entrando, possano leggere, riflettere e sorridere.