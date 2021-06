Autostrada A21: auto finisce sotto il rimorchio di un camion, un morto

Incidente mortale in A21 all’altezza di Piacenza, al chilometro 166, questa mattina attorno alle 10.00: per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale un’auto si è scontrata con un camion, finendo la sua corsa sotto il rimorchio.

Il guidatore ha perso la vita e ci sarebbero altri due feriti, fortunatamente in maniera meno grave. Secondo una prima ricostruzione sarebbe coinvolta anche un’altra vettura.

Sul posto i mezzi di soccorso, era stata allertata anche l’eliambulanza di Parma, ma il suo intervento non è stato purtroppo più necessario.

Proprio in quel tratto di autostrada erano in corso rallentamenti a causa di un altro incidente che si era verificato un paio di ore prima.

