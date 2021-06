C’è l’ok del ministro Speranza: da lunedì Emilia-Romagna in zona bianca

“Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte, Puglia e Trento andranno in zona bianca, firmerò un’ordinanza. Siamo nella direzione giusta e nel verso giusto. Abbiamo ormai un’incidenza di 26 casi da Covid e ciò ci colloca come secondo miglior paese dell’Ue”. Lo ha detto il ministro della salute Roberto Speranza, alla conferenza stampa di aggiornamento sulla campagna vaccinale. Da lunedì, dunque, anche Piacenza entrerà in zona bianca.

Qui tutte le informazioni su cosa si potrà fare.

