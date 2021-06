Da Villanova alle olimpiadi di Tokio in Vespa: l’impresa di Fabio Cofferati

Salso-Villanova-Piacenza-Milano-Tokio. Non è una nuova linea di bus extraurbana, ma un viaggio di 13mila chilometri che il piacentino d’origine Fabio Cofferati si appresta a fare.

La partenza ufficiosa oggi, sabato 12 giugno, da Salsomaggiore terme, dove Cofferati risiede, e poi un tappa a Villanova suo paese natale, in particolare all’ex Ospedale Verdi dove sta nascendo il Centro Nazionale Paralimpico del Nord Italia, mentre domani ci sarà il via ufficiale dalla torre Piaggio in corso Sempione a Milano.

“Questo è un viaggio che ripercorrere le orme di Roberto Patrignani, pilota e rider deceduto nel 2008 – spiega Cofferati -, che nel 1964 fece un epico viaggio tra Milano e Tokio per consegnare un trofeo donato dal Vespa Club Italia al comitato olimpico giapponese. Riuscì a compiere questa missione in ottanta giorni percorrendo 13mila chilometri attraversando quindici nazioni.

Ho deciso di celebrarlo e di imbarcarmi in questa follia – prosegue – perché il Giappone ospita ancora le olimpiadi. Attraverserò il nord Europa, la Russia, e poi arriverò in Giappone. E’ un viaggio che si prospetta difficile sia per l’emergenza Covid, che per la difficoltà ad ottenere i visti di ingresso”.

Cofferati utilizzerà una Vespa di modello identico a quello usato nel ’64 da Patrignani, che ha restaurato e reso idonea al lungo viaggio potenziandola e dotandola di un grande portapacchi. “Dopo Mosca non avrò più possibilità di trovare un concessionario Piaggio o un Vespa Club che possano darmi una mano in caso di necessità – conclude Cofferati -. Porterò con me attrezzi e ricambi: sono un meccanico e saprò cavarmela. Le incognite sono tante”.