Da Milano a Napoli in sella alla Vespa appartenuta a Maradona: tappa a Piacenza

Con il suo magico sinistro ha illuminato un’ampia fetta di storia del calcio, trascinando l’Argentina sul tetto del mondo e la sua seconda casa – Napoli – alla conquista del primo storico scudetto. Tutti (anche i meno avvezzi al gioco del pallone) conoscono Diego Armando Maradona, ma sono in pochi a sapere che “El pibe de oro” – oltre a una fitta schiera di auto di lusso – possedeva in realtà anche una Vespa. Un mezzo, quello che il grande campione ricevette in regalo negli anni della sua militanza ai piedi del Vesuvio, che ieri pomeriggio ha fatto tappa nella nostra città per essere ammirata e fotografata dagli appassionati del Vespa Club Piacenza, accorsi numerosi a Barriera Milano – insieme ad una nutrita delegazione di tifosi del Napoli – per applaudire l’arrivo della due ruote appartenuta al più grande giocatore di tutti i tempi. Ma come ci è arrivata a Piacenza questa Vespa così speciale?

Per celebrare la memoria dell’inimitabile campione argentino (scomparso nel 2020) e al tempo stesso festeggiare il recente scudetto conquistato dagli azzurri, un collezionista di veicoli storici partenopeo, Corrado Lopresto, ha deciso di compiere – proprio in sella alla Vespa di Maradona, ora di sua proprietà – un viaggio da Milano a Napoli, facendo tappa in diverse città raccogliendo l’abbraccio lungo il tragitto dei vari Vespa Club e di tutti i fan di Diego.

“Sono entrato in possesso di questo splendido veicolo una decina d’anni fa”, spiega Corrado una volta messo piede a terra dopo aver completato la tappa da Lodi a Piacenza. “Mi trovavo nel concessionario di un amico e avevo appena acquistato un’auto d’epoca, quando con la coda dell’occhio ho intravisto una Vespa parcheggiata lì accanto. Essendo un appassionato non solo di veicoli, ma anche della loro storia e degli aneddoti ad essi legati, ho subito chiesto informazioni scoprendo che in realtà era appartenuta a Maradona: gli venne donata dalla Tim in seguito alla conquista dei Mondiali del 1986. Dopo aver visionato i documenti originali che attestavano quanto detto, non ci ho pensato due volte e ho acquistato questa bellissima Vespa. L’idea del nostro viaggio è proprio per dare la possibilità a tutti i vespisti di buona parte d’Italia, ma anche ai tifosi del Napoli ancora in visibilio per lo scudetto, di vedere da vicino quello che è davvero un pezzo di storia”.

In sella ai loro modelli tirati a lucido, i vespisti piacentini non hanno fatto mancare il loro entusiasmo: “In tanti di noi hanno risposto presente – commenta il presidente del Vespa Club Piacenza, Riccardo Gianelli. – Abbiamo accolto Corrado con una buona bottiglia di vino piacentina e con prodotti del nostro territorio. La “mini-carovana” arriverà a Napoli mercoledì, speriamo di aver lasciato un buon ricordo della nostra città. Quando si tratta di manifestare il nostro amore per la Vespa, siamo sempre in prima linea”.