Olimpiadi, Barbieri: “Aspettiamo di festeggiare i nostri atleti a Piacenza”

Al termine delle Olimpiadi di Tokyo, Piacenza aspetta di festeggiare i suoi campioni.

“La disputa della finale nella staffetta 4×400 maschile, conquistata abbattendo insieme ai compagni di squadra il record italiano che resisteva dal 1986, è il culmine di un’avventura olimpica che Edoardo Scotti ha onorato dall’inizio alla fine: Piacenza lo ha seguito in ciascuna delle tante gare che lo hanno visto impegnato a Tokyo, condividendone ad ogni passo l’emozione”. Con queste parole, anche a nome delle istituzioni locali, il sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri omaggia il percorso del velocista, sottolineando “l’orgoglio e l’attesa per l’accoglienza festosa che potremo riservare agli atleti di casa nostra, cui siamo grati per averci resi partecipi del sogno sportivo più bello e importante”. Dopo aver applaudito le imprese di Giacomo Carini, Andrea Dallavalle ed Edoardo Scotti, conclude Patrizia Barbieri, “non vediamo l’ora di fare il tifo per Esteban Farias non appena cominceranno le Paraolimpiadi”.