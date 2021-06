“Puliamo Piacenza”, domani terzo appuntamento: alle 10.00 al Polo logistico

Terza giornata di “Puliamo Piacenza”, l’iniziativa dedicata all’ambiente promossa da Editoriale Libertà in collaborazione con Legambiente e Plastic Free (con il patrocinio del Comune e l’aiuto di Iren).

L’appuntamento per contribuire a fare la propria parte in difesa dell’ambiente è per le 10 di domani, domenica 13 giugno, davanti al McDonald’s di via Stradiotti.

L’iniziativa, dopo questa prima tranche di incontri, si metterà in pausa, per ripartire in autunno con nuove date che coinvolgeranno anche i luoghi più “bisognosi” di intervento in provincia.