Precipita da una scarpata con il cane, intervento del soccorso alpino

Brutta disavventura per un uomo che, nei pressi delle cascate del Carlone, nel comune di Bobbio, questa mattina è precipitato in una scarpata con il suo cane. Fortunatamente l’uomo e l’animale non hanno riportato ferite particolarmente serie ma vista la zona particolarmente impervia, è stata necessaria l’attivazione di una squadra del soccorso alpino “Monte Alfeo” per raggiungere i protagonisti della vicenda.

