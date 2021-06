Esalazioni da monossido in appartamento, una famiglia intossicata

Sembra essere il malfunzionamento di una caldaia, ma non si escludono al momento altre ipotesi, la possibile causa della intossicazione della quale è rimasta vittima una famiglia di tre persone residente in viale Dante. È accaduto intorno alle 22 di domenica 13 giugno: a lanciare l’allarme gli stessi occupanti della abitazione. Si tratta di tre persone di 56, 58 e 29 anni: tutti hanno lamentato senso di vertigine e dolori al petto, sintomi classici susseguenti ad esalazioni da monossido. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per procedere con gli accertamenti di rito, volti ad individuare la presenza di gas nell’ambiente e soprattutto la causa. L’intera famiglia è stata condotta all’ospedale di Piacenza per approfondimenti e valutare la necessità di possibili trattamenti in camera iperbarica.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà