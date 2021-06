La banda con il rottweiler che tiene in scacco un intero quartiere

Una banda di ragazzini, con un rottweiler dal preoccupante nome di Demon come “guardaspalle”, sta tenendo in scacco gli abitanti delle case popolari tra piazzale Libertà, Pubblico Passeggio e viale Patrioti. Gli abitanti del caseggiato sono esasperati. Raccontano che la banda di adolescenti – una decina tra ragazzi e ragazze – arriva alle 8 di sera e riparte alle 5 del mattino dopo aver fumato hashish e marijuana e bevuto birra, scatenando spesso gazzarre. Per gli abitanti del quartiere (che preferiscono mantenere l’anonimato per timore di ritorsioni) i ragazzini terribili si sarebbero resi responsabili anche di una lunga serie di atti vandalici, con auto danneggiate e panchine divelte. Il cane senza museruola e senza guinzaglio indurrebbe tutti quanti a mantenersi alla larga dal gruppetto.

