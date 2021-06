San Polo, in centinaia per l’ultimo saluto a don Sagliani. La piazza porterà il suo nome

Sarà intitolata a don Franco Sagliani la piazza di San Polo su cui si affaccia la chiesa parrocchiale e che stamattina, 14 giugno, ha accolto centinaia di persone riunite per il funerale del loro parroco.

Ciascuno dei presenti potrebbe scrivere la propria storia in cui don Sagliani è stato co-protagonista, storie di sorrisi di pianti, ma soprattutto storie di crescita e di carità. E la carità è il suo testamento spirituale. Don Sagliani è stato sconfitto dal Covid-19 a 78 anni, ma la sua figura e il suo esempio rimarranno ben fissi in chi l’ha conosciuto e li guideranno. Per questo in tanti hanno chiesto all’amministrazione comunale di ricordarlo in modo concreto e il sindaco di Podenzano, Alessandro Piva, nelle sue parole al termine della celebrazione, ha assicurato l’impegno di avviare l’iter per l’intitolazione della piazza.

Il vescovo monsignor Adriano Cevolotto ha celebrato le esequie insieme a tanti sacerdoti della diocesi ricordando la sua passione oratoriale, la capacità di parlare al cuore dei giovani, il suo impegno nelle associazioni dello sport e del tempo libero perché diventassero risorse a servizio delle persone e del Vangelo. Guida per i ragazzi sui sentieri della montagna e della vita, pieno di energia, capace di creare attorno a sé una grande famiglia parrocchiale.

Difficile pregare, difficile cantare perché la commozione prende il sopravvento, ma la gratitudine è più grande e tanti sono stati i gesti nei suoi confronti. Attorno alla salma si sono avvicinati i bambini della scuola Casa del Fanciullo di Ivaccari dedicandogli l’inno della Casa, e poi i piccoli studenti della scuola dell’infanzia e della primaria che sulle note dei canti di montagna hanno lasciato volare in cielo i palloncini bianchi. E tutti hanno cantato, tutti hanno battuto le mani a tempo, tutti hanno applaudito quando il carro funebre è partito. E poi l’ultimo saluto, a lui amante della montagna: “A te la vetta più alta. Buon viaggio don” riportava uno striscione appeso ai balconi di una palazzina che si affaccia sulla piazza. Don Sagliani riposa al cimitero di Altoè di Podenzano di cui è originaria la sua famiglia.