Revocata l’ordinanza che chiudeva i percorsi verso le cascate del Perino

E’ stata revocata l’ordinanza di chiusura della strada comunale che da Calenzano fondo nel comune di Bettola si congiunge con Ravine di Pradovera nel comune di Farini e che corre accanto al sentiero che porta alle cascate del torrente Perino. Il tratto era stato chiuso dalle due amministrazioni comunali a seguito di una segnalazione dei carabinieri forestali che ne indicavano la pericolosità a causa di uno smottamento che aveva riversato sulla strada, per circa 30 metri, terreno e sassi, e segnalavano situazione di pericolo delle staccionate e dei punti di sosta presenti nelle zone limitrofe al mulino di Rié.

Nonostante l’ordinanza, che non permettesse l’accesso alla strada né ai mezzi né ai pedoni, sempre stati numerosi gli escursionisti che hanno visitato la zona e le cinque cascate del Perino. Il tratto di strada interessato dallo smottamento si trova in comune di Farini ed è per questo che l’amministrazione è intervenuta affidando ad una ditta il compito di rimuovere la terra e i sassi che si erano riversati sulla strada che ora è tornata percorribile.

Le amministrazioni comunali evidenziano contestualmente però che “permane la situazione di pericolo sul sentiero Cai 155, sul sentiero delle cascate del Perino e sulle piazzole di sosta attrezzate” (sarà collocata apposita segnaletica) e segnalano “con la dovuta urgenza agli enti interessati, Cai e Unione montana Alta Valnure, la necessità di intervenire per la messa in sicurezza del sentiero e delle piazzole attrezzate”.