Pericoli lungo i sentieri: chiusi i percorsi che portano alle cascate del Perino

Non sono raggiungibili né in auto né a piedi le cascate del Perino, tra i comuni di Farini e Bettola. Un’ordinanza di entrambi i Comuni stabilisce infatti la chiusura della strada tra Ravine e Calenzano. La disposizione è stata presa a seguito di una segnalazione dei carabinieri forestali di Bettola al Comune di Farini in cui evidenziavano la situazione di pericolo delle staccionate e dei punti di sosta presenti nelle zone limitrofe al mulino dei Rié, sulla sponda destra del torrente Perino.

Una situazione che a causa di recenti smottamenti si è ulteriormente aggravata e che creano pericolo ai punti di sosta e ai sentieri che portano alle cascate, meta di turisti e visitatori solitamente durante tutto il periodo primaverile ed estivo. Il divieto di transito è quindi per le auto e per i pedoni, e sarà in vigore fino a revoca dell’ordinanza.

