Cascate del Perino, malore per un ottantenne. Soccorso alpino in azione

Malore alle cascate del Perino per un escursionista ottantenne nella mattinata di sabato 21 maggio. L’uomo era in gita con la famiglia quando si √® sentito male e si √® accasciato a terra.¬† Sul posto sono intervenuti i volontari del Soccorso alpino e quelli della Pubblica assistenza di Travo che hanno condotto l’uomo in barella fino a una strada sterrata dove era presente un mezzo che ha trasportato l’anziano all’elisoccorso atterrato nei paraggi. L’ottantenne √® stato trasportato all’ospedale di Piacenza, le sue condizioni non sono gravi

