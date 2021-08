Cascate del Perino: un’oasi al riparo dal caldo. Itinerario su ScopriPiacenza.it

Ma quali cascate del Niagara? In alta val Trebbia, c’è un’oasi di fresco e relax ben più a portata di mano: le cascate del Perino. Chi ancora non le conosce, può affidarsi al portale turistico ScopriPiacenza.it, creato da Editoriale Libertà per sostenere luoghi, itinerari e bellezze del territorio.

SCOPRI L’ITINERARIO

Le cascate del Perino – si legge sul portale turistico – sono uno degli spettacoli meno conosciuti ma più suggestivi del Piacentino.

Si tratta di trekking vero e proprio, perché il sentiero non è dei più facili, ma il risultato varrà di sicuro la fatica del percorso. Risalendo la valle scavata dal Perino, caratterizzata da rocce nude di cruda bellezza, potrete arrivare a vedere le cascate: lo spettacolo che vi si parerà davanti infatti non è quello di un sola ed impetuosa cascata, ma piuttosto di numerosi e vivaci “salti”, distanti tra loro solo alcune centinaia di metri, di altezza variabile dai 3 ai 5 mt, tutte attrezzate per essere scalate come ferrate.

Queste cascate nel tempo hanno creato alcuni piccoli laghetti, bellissimi da ammirare e fotografare, così come le rapide. Impagabile il suono dell’acqua che scorre e batte contro la pietra, che vi accompagnerà lungo il tragitto.