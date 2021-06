Mancano i fondi: a Travo tramonta l’idea di un nuovo municipio dopo il crollo

Sembra tramontata definitivamente l’idea di un municipio nuovo di zecca, costruito dalle fondamenta al di fuori della piazza del paese: a Travo, a quasi un anno dal crollo del tetto della casa comunale che ha comportato il temporaneo trasferimento di tutti gli uffici nel castello Anguissola, l’ipotesi più probabile è quella di una sistemazione dell’edificio crollato, con un intervento che lo renda più sicuro e resistente per un totale di 800mila euro.

Nonostante l’idea del sindaco Lodovico Albasi di evitare la logica dei rattoppi e di abbattere la struttura attuale per ricostruire altrove un nuovo più funzionale edificio e liberare piazza Trento, l’amministrazione ha dovuto ripiegare su un rinforzo dell’edificio attuale, sfruttando le possibilità di finanziamento già disponibili. La cifra per rimettere in sesto la struttura, a partire da un alleggerimento del tetto, è ipotizzata in 800mila euro (il nuovo municipio sarebbe costato oltre un milione di euro) e al momento la quota è coperta solo parzialmente da un finanziamento regionale di 650mila euro.

