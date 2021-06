Neonata bloccata sotto al sole, interviene la Cri. Auto scortata a Piacenza sud

Una neonata di pochi mesi – bloccata in auto con la mamma tra i caselli autostradali di Basso lodigiano e Piacenza a causa della chiusura del tratto autostradale tra Piacenza sud e Fiorenzuola – è stata soccorsa dal personale della Croce rossa di Piacenza. La piccola era accaldata a causa delle alte temperature dentro l’abitacolo. Bimba e mamma sono state scortate fuori dalla autostrada verso il casello di Piacenza sud.

Altre squadre della Croce rossa si sono attivate, nella tarda mattinata di martedì 22 giugno, per prestare soccorso agli automobilisti rimasti bloccati in autostrada A1 sotto al sole cocente, in seguito al terribile incidente che ha coinvolto due camion e un’auto, nel quale i mezzi sono andati a fuoco e due persone hanno perso la vita.

Il personale della Croce rossa ha distribuito bottiglie d’acqua a quanti erano in colonna sotto al sole.