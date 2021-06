Tragedia in A1, camion e auto in fiamme dopo l’incidente: due morti. Autostrada chiusa

E’ drammatico il bilancio dello spaventoso incidente avvenuto questa mattina, 22 giugno, sulla A1 tra Piacenza sud e Fiorenzuola al chilometro 67 (all’altezza di Cadeo) in direzione Milano e che ha coinvolto un’auto, un autotreno e un’autocisterna che trasportava gpl, con i veicoli che in seguito allo scontro hanno preso fuoco.

Due le vittime: si tratta degli autisti dei due mezzi pesanti. Nessuna grave conseguenza, invece, per le due occupanti dell’auto (due donne di nazionalità tedesche). Stando a una prima ricostruzione, pare che l’autotreno abbia tamponato l’autocisterna ferma in coda: in seguito all’impatto, davvero violentissimo, i due mezzi pesanti si sono incendiati.

Entrambe le corsie di marcia sono state chiuse, a causa del denso fumo nero che si è presto propagato impedendo la visibilità. Code chilometriche si sono formate sulla tratta. Diversi camion di vigili del fuoco si sono recati sul posto.

Cinque mezzi con operatori della Croce Rossa di Piacenza, coordinati dalla prefettura, hanno distribuito acqua agli automobilisti incolonnati.

Alle rispettive uscite obbligatorie si segnalano 8 km di coda in direzione di Milano, a partire da Fidenza, e 6 km di coda da Basso Lodigiano in direzione di Bologna.

Per ridurre l’afflusso dei veicoli all’uscita obbligatoria di Fiorenzuola, in direzione di Milano, è stata disposta l’uscita obbligatoria a Parma.

Per le brevi percorrenze uscire a Piacenza Sud, percorrere la strada statale 9 Via Emilia con rientro a Fiorenzuola in direzione di Bologna, percorso inverso per chi viaggia verso Milano.

Il traffico in direzione Milano è deviato sulla Diramazione di Fiorenzuola, poi sulla A21 Torino-Piacenza, verso Brescia dove è possibile prendere la A4 Torino-Trieste in direzione di Milano.

In alternativa per chi dalla A14 Bologna-Taranto è diretto verso Milano si consiglia di prendere la A13 Bologna-Padova in direzione nord e poi la A4 Torino-Trieste in direzione di Milano.

Chi si trova in prossimità di Milano consigliamo di prendere la Tangenziale Est Esterna di Milano, seguire per la A35 Bre.Be.Mi, poi la A4 Torino-Trieste e la A22 del Brennero.

Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la A22 del Brennero e la A4 Torino-Trieste.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.