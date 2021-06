Castel San Giovanni, la scuola non si ferma: per gli studenti scattano i laboratori estivi

Grazie ad un piano estate finanziato con fondi statali ed europei, centinaia di alunni di scuola elementare e media di Castel San Giovanni partecipano ad attività dentro e fuori le mura scolastiche che consentono di impiegare il tempo in modo intelligente. Una parte di queste sono organizzate in collaborazione con il Grest parrocchiale. Si tratta cioè di laboratori di musica, volley, basket, nuoto e poi teatro e scrittura creativa. Le attività non sono però circoscritte alla sola estate. I finanziamenti ricevuti consentoni di organizzare attività fino ad agosto 2022, per un totale di 540 ore per 360 alunni coinvolti.

