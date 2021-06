L’Appennino che abbraccia quattro regioni: l’itinerario su ScopriPiacenza.it

C’è un punto della provincia piacentina in cui si toccano quattro regioni italiane: Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia. Come raggiungerlo? A svelare l’itinerario è ScopriPiacenza.it, il portale turistico di Editoriale Libertà.

Si parte da Ottone, ultimo avamposto piacentino; il punto più alto del percorso è il valico di Capanne di Cosola, a 1.500 metri sopra il livello del mare.

“Un giro nell’Appennino che tocca i lembi nascosti di quattro regioni, Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia – si legge nella pagina di presentazione -, attraversati da piccole stradine dimenticate, vuote, tra montagne verdi quasi disabitate. Circondati solo dal rumore dei boschi dilatato da un silenzio quasi irreale, ci sentiamo come animali selvatici, smarriti ed ansimanti per lo sforzo, e, nello stesso tempo, nel loro elemento naturale. In sella alle nostre bici ci perdiamo in un mondo che sembrava, dalla piatta pianura, perduto per sempre; luoghi adatti a imboscate partigiane, fughe di disertori, assalti di briganti”.