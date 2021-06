Sale al 71,5% la raccolta differenziata nel Piacentino. A Podenzano l’89%

Con un incremento dell’1,2% la raccolta differenziata nel Piacentino ha raggiunto il 71,5%. Un dato che la colloca a metà della classifica regionale, guidata da Reggio Emilia con l’82,2% e chiusa da Ravenna con il 61,1%. L’incremento maggiore si è avuto nella provincia di Forlì-Cesena (+4%), mentre nessuna provincia regionale ha subìto decrementi. I dati sono stati resi noti con l’annuale Rapporto curato della Regione.

I comuni del Piacentino

Tra i comuni del piacentino spiccano Podenzano (89,10%), San Giorgio (88,70%) e Carpaneto (86,80%), mentre fanalini di coda sono Vernasca (26,20%), Cerignale (18,80%) e Cortebrugnatella (18,20%). Piacenza si solloca a metà graduatoria con il 71%.

Comune (in ordine alfabetico) Percentuale Agazzano 73,3% Alseno 69,3% Alta Val Tidone 58,8% Besenzone 71,0% Bettola 51,7% Bobbio 58,8% Borgonovo Val Tidone 69,9% Cadeo 65,3% Calendasco 65,2% Caorso 72,7% Carpaneto Piacentino 86,8% Castel San Giovanni 79,5% Castell’Arquato 66,7% Castelvetro Piacentino 69,5% Cerignale 18,8% Coli 28,8% Corte Brugnatella 18,2% Cortemaggiore 83,9% Farini 33,2% Ferriere 26,9% Fiorenzuola d’Arda 72,4% Gazzola 79,7% Gossolengo 66,4% Gragnano Trebbiense 73,7% Gropparello 56,4% Lugagnano Val d’Arda 63,5% Monticelli d’Ongina 80,6% Morfasso 36,7% Ottone 34,2% Piacenza 71,0% Pianello Val Tidone 69,6% Piozzano 38,0% Podenzano 89,1% Ponte dell’Olio 74,1% Pontenure 72,8% Rivergaro 74,2% Rottofreno 70,0% San Giorgio Piacentino 88,7% San Pietro in Cerro 77,8% Sarmato 73,5% Travo 66,4% Vernasca 26,2% Vigolzone 72,1% Villanova sull’Arda 67,1% Zerba 26,7% Ziano Piacentino 73,6%

Media regionale

La media regionale è del 72,5%, sostanzialmente in linea con l’obiettivo del 73% fissato dal Piano regionale dei rifiuti, nonostante i mesi di lockdown e le restrizioni. Un ulteriore passo avanti anche per i materiali avviati al recupero: circa 2,1 milioni di tonnellate, +1,6% rispetto all’anno precedente.

Rilevante anche il risultato raggiunto da 110 comuni (il 34% del totale) che hanno toccato o sono andati oltre l’80% di raccolta differenziata.

La raccolta differenziata per tipologie di rifiuto

Per quanto riguarda le diverse tipologie di rifiuto conferite in modo separato, si segnala nel 2020 un miglioramento generalizzato: la percentuale maggiore di differenziata riguarda il verde (21,7%), la carta (17,9%) e l’umido (16%). Seguono vetro (9%), plastica (8,3%) e legno (7,7%); rifiuti da costruzione e demolizioni (4,4%) e ingombranti (4,4%); i cosiddetti “altri rifiuti” come acidi, batterie, farmaci, oli, vernici, ecc. (3,4%); rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade (2,8%); metalli (1,8%); Raee (1,4%) e compostaggio domestico (1,2%).