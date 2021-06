Castel San Giovanni, sconti sulla tassa rifiuti per le attività commerciali

La giunta comunale di Castel San Giovanni ha dato il via libera ad una serie di sconti sulla Tari, la tassa sui rifiuti, per i titolari di attività commerciali. Si va dall’esenzione totale a sconti tra l’85 e il 95% validi per tutti il 2021. Le bollette, a chi ne ha diritto, arriveranno già decurtate. Gli sconti sono stati ovviamente decisi in virtù della situazione emergenziale legata alla pandemia. Gli esentati totali, quelli cioè che per tutto il 2021 non pagheranno la Tari, sono associazioni, centri culturali e ricreativi, cinema, teatri, impianti sportivi, centri benessere, discoteche, night club, sale giochi e sale scommesse e il bocciodromo. Ci sono poi attività che si vedranno scontare la tassa sui rifiuti del 95% o dell’85% a seconda delle chiusure che hanno dovuto subire. Si tratta ad esempio di agenzie di viaggio, negozi di abbigliamento, calzature, librerie, parrucchieri, barbieri, autoscuole. In tutto gli uffici stimano un minore incasso per le casse dell’ente pubblico di circa 250 mila euro.

