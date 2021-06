Perde il controllo dell’auto e si ribalta in un campo: 21enne gravissimo a Parma

Un grave incidente si è verificato nella serata di domenica 27 giugno, in località Mottaziana, nel comune di Borgonovo. Poco prima delle 20, un automobilista di 21 anni ha perso il controllo del mezzo ed è terminato nel campo adiacente alla careggiata, ribaltandosi. Si tratta di un piacentino che procedeva da Borgonovo in direzione Piacenza. Sul posto è stato inviato il servizio di elisoccorso da Parma: gli operatori del 118, dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, coadiuvati dagli uomini della Croce Rossa di Borgonovo e dai colleghi di Piacenza, hanno caricato il ferito a bordo del velivolo per condurlo all’Ospedale Maggiore. Le sue condizioni sono molto gravi. Sul posto anche i carabinieri di San Nicolò.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà