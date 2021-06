Sistemazione ponte Pievetta, lavori finiti dopo un anno. Ora via alle prove di carico

Il cantiere lungo il ponte di Pievetta, a Castel San Giovanni, è concluso. Il viadotto è libero dai semafori che regolavano il senso unico alternato. Restano ora due operazioni finali. Smontare il ponteggio sottostante il viadotto e poi effettuare le prove di carico. Far cioè passare mezzi pesanti per testare la tenuta della struttura. I lavori sono durati un anno esatto, come previsto dall’appalto. “Tutto il cantiere è stato parecchio complicato – dice il direttore Antonino Priolo – niente è stato semplice. Il lavoro è stato delicato. Ogni operazione è stata attenzionata”.

