Ferito all’addome da un collo di bottiglia, intervento della Polizia

Sabato sera un uomo è rimasto ferito all’addome dal collo di una bottiglia rotta. E’ successo poco prima delle 23 in via Colombo, vicino al bar Baraonda. Alcuni testimoni hanno visto l’uomo riverso a terra e hanno chiamato subito i soccorsi, sul posto sono accorse due pattuglie della polizia, un’autoambulanza della Croce Bianca e un’auto medica del 118. Per il momento non è stato possibile capire se questa persona sia stata ferita nel corso di una lite oppure se sia caduta su dei cocci di bottiglia. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al ferito sul posto. L’uomo è stato poi portato all’ospedale, le sue condizioni non hanno suscitato preoccupazione.

