San Salvatore, anziana ferita sul sentiero verso il Trebbia. Intervento dei soccorritori

Infortunio nel pomeriggio di lunedì 28 giugno per una donna di 86 anni che, insieme alla figlia, aveva scelto come meta per la giornata l’incantevole area di San Salvatore in Val Trebbia.

Nel sentiero che conduce al fiume, particolarmente impervio dopo l’alluvione del 2015, la donna è caduta ed è stato necessario l’intervento dei soccorritori.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Bobbio, la Croce Rossa di Marsaglia e il Soccorso alpino. La donna è stata adagiata su una barella e condotta in strada dai soccorritori che in seguito l’hanno trasportata in ambulanza all’ospedale di Bobbio.

In base alle prime informazioni le condizioni dell’anziana non sarebbero gravi.

