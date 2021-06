Paura all’Infrangibile, faccia a faccia in piena notte con il ladro armato di coltello

Padrone di casa sta riposando, sente dei rumori provenire dalla porta, la spalanca e si trova davanti un malfattore armato di coltello. Il ladro vistosi scoperto ha ruotato su se stesso ed è sceso nella tromba delle scale a tutta velocità. Coraggiosamente il padrone di casa lo ha inseguito fino in strada. E’ accaduto lunedì 28 giugno intorno alle 4.30 di mattina in via Pavia all’Infrangibile. Il ladro, inseguito dal proprietario di casa, ha guadagnato la strada e si è allontanato correndo a tutta forza. E’ stato subito chiamato il 113 e sul posto sono accorsi gli agenti della volante che poco lontano hanno trovato due biciclette rubate, probabilmente utilizzate dal malfattore e dal suo complice che fungeva da “palo” per avvicinarsi all’abitazione presa di mira. Fortunatamente il malvivente non ha avuto il tempo di portare via nulla e al momento la polizia sta indagando per risalire alla sua identità e a quella del suo complice.

