Tentano il maxi colpo, 15 container e due furgoni nel mirino: ladri messi in fuga

Ladri in azione nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 novembre a Piacenza nella zona della Caorsana, dove un gruppo di malviventi (si parla di almeno quattro persone) è riuscito a penetrare all’interno di una ditta di via Piemonte.

Dopo aver scassinato 15 container con l’obiettivo di rubare il carico all’interno – tutta merce arrivata ieri – i soliti ignoti hanno provato a caricare la refurtiva a bordo di due furgoni, anch’essi rubati in una ditta confinante.

Il pronto intervento di due pattuglie di Metronotte Piacenza (la pattuglia 1 e la pattuglia 16), accorse sul posto dopo che l’allarme è scattato, ha mandato in fumo il tentativo di furto. All’arrivo dei vigilanti, infatti, i ladri sono fuggiti nelle campagne circostanti. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini.